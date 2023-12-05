Югорчане презентуют свои инициативе губернатору Наталье Комаровой

В Югре прошел прием граждан, проведенный губернатором Натальей Комаровой, приуроченный к 22-летию партии «Единая Россия». Одним из обсуждаемых вопросов стало предложение ввести в регионе единую карту молодого спортсмена, аналогичную Пушкинской карте. Инициативу представил Юрий Слюсарь из Лангепаса.

Югорчанин рассказал, что в Лангепасе проект уже реализуется на пилотной основе, и 59 молодых спортсменов получили карту. Наталья Комарова положительно оценила инициативу и поручила изучить возможность ее распространения по всему региону и представления на федеральном уровне.

Также на встрече было предложено закрепить право на пожизненное материальное обеспечение для тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта, имеющих почетное звание и осуществляющих подготовку успешных спортсменов. Эту инициативу представила Саера Ахмедова из Ханты-Мансийска. А учитель из Ханты-Мансийска Алевтина Пыхтеева выдвинула идею мерах адаптации к российскому социуму детей мигрантов.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что обратиться к губернатору можно через:

– письмо на адрес: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5;

– личный прием с предварительной записью по телефонам: 8 (3467) 360-364 (доб. 1289), 8 (3467) 360-364 (доб. 1291), 8 (3467) 360-364 (доб. 1290), 8 (3467) 360-364 (доб. 1292);

– интернет-приемную (https://admhmao.ru/lk/);

– личные сообщения на официальных страницах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».