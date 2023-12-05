Региональный этап международных рождественских образовательных чтений идет в Югре

В Югре состоялось торжественное открытие регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Форум организован Ханты-Мансийской митрополией РПЦ при поддержке правительства Югры и других органов власти. На мероприятии с приветственным словом выступила губернатор Югры Наталья Комарова, подчеркнувшая значимость чтений для духовной жизни региона.

«Это знаковое событие в общественной и духовной жизни Югры, создающий условия для доверительного диалога между представителями Русской православной церкви и жителями нашего региона. Участники слушания обсудят вопросы сохранения духовных ценностей и культурно-исторического наследия, от которых зависит и настоящее, и будущее нашей страны. В этой связи отмечу, что в сентябре в автономном округе было создано региональное отделение Всемирного русского народного собора», – сказала глава региона.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в своем докладе акцентировал внимание на необходимости соответствия всех правовых норм с положениями 809 Указа президента РФ, направленного на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. «В этой связи перед законодательной властью, религиозным сообществом, перед всем нашим народом стоит общая задача — привести все наши правовые нормы в соответствие с положениями этого исторического документа, выстроить жизнь всей нашей страны на этих незыблемых основах», – отметил митрополит.

Наталья Комарова подчеркнула, что результаты обсуждений на форуме будут использованы на практике и послужат развитию Отечества.