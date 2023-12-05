Муниципалитеты Югры получат больше денег за успешную цифровую трансформацию

На заседании правительства Югры, проведенном под председательством губернатора Натальи Комаровой, были приняты решения о поощрении работников сферы информационных технологий, являющейся одним из приоритетных направлений в Российской Федерации.

Одним из моментов стало обновление статуса почетного звания в сфере связи. Теперь оно будет звучать как «Заслуженный работник связи и информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (было – «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»).

Кроме того, были внесены изменения в положение конкурса среди муниципальных образований округа. В частности, увеличены призовые выплаты за получение званий «Лучший муниципальный район по цифровой трансформации» и «Лучший городской округ по цифровой трансформации». Теперь за первое место участники получат 1 миллион 100 тысяч рублей, за второе – 900 тысяч рублей, за третье – 700 тысяч рублей. Ранее размер поощрения составлял 550, 450 и 350 тысяч рублей соответственно, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Это решение было принято на фоне высокой оценки, которую Югра получила от президента России Владимира Путина в ходе пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства отметил регион как один из лидеров страны в вопросах внедрения инновационных решений в области искусственного интеллекта.