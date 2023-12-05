Бизнес в Югре сможет подавать заявки на господдержку в режиме онлайн

На заседании правительства Югры, проведенном губернатором Натальей Комаровой, было принято решение о внесении изменений в порядок предоставления субсидий местным бюджетам для финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Это решение следует за отчетом о работе правительства за 2023 год, в котором губернатор особо акцентировала внимание на важности цифровизации в упрощении процедур для инвесторов.

В рамках новой стратегии муниципальные образования будут активно использовать функционал Цифровой платформы МСП и государственной информационной системы «Югра Открытая» для предоставления финансовой поддержки бизнесу. По словам директора департамента экономического развития и заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, предприниматели получат возможность более адресного и дистанционного доступа к мерам поддержки.

«Это значительный шаг в развитии малого и среднего бизнеса в Югре. Цифровизация процессов позволит предпринимателям более эффективно и оперативно получать необходимую поддержку», – подчеркнула Наталья Комарова.

Такие изменения также будут отражены в муниципальных программах поддержки предпринимательства. Этот подход позволит улучшить доступность и прозрачность поддержки для предпринимателей, а также способствует активизации инвестиционной деятельности в регионе.