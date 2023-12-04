Девять человек пострадали в ДТП на югорских трассах за выходные

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в поселке Нижнесортымский Сургутского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. По данным региональной Госавтоинспекции, 20-летний водитель «ВАЗа», выполняя обгон в запрещенном для этого месте, столкнулся с автобусом, движущимся во встречном направлении.

«В результате происшествия виновник ДТП и три его пассажира получили травмы. Впоследствии установлено, что водитель ВАЗа не имеет права на управление транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за выходные в Югре произошло 6 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 9 человек.