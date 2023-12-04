Лучшим педагогом Сургутского района стала учитель из Лянтора

В Сургутском районе определили победителей конкурсов профмастерства среди педагогов. Номинаций было несколько: «Учитель года России», «Педагог-психолог», «Педагогический дебют», «Руководитель года», «Сердце отдаю детям». В результате «Учителем года России» на муниципальном уровне признали педагога из Лянтора Олесю Мурашову, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В итоге муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 1 место присудили Мурашовой Олесе Викторовне, учителю русского языка и литературы Лянторской школы № 7», - сказано в сообщении.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали свыше 30 педагогов из 20 образовательных организаций Сургутского района. Перед экспертами жюри они представляли свои проекты, давали открытые уроки, проводили мастер-классы.

В образовательных организациях Сургутского района трудятся порядка 2000 педагогов. В 2023 году в школы муниципалитета трудоустроились 89 учителей, из них 32 приехали из других регионов.