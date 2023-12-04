Прокуратура организовала проверку после пожара в многоквартирном доме в Березово

В поселке Березово накануне, 3 декабря, произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. Районная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Березовского района организовала проверку по факту произошедшего 3 декабря 2023 года пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Астраханцева, 70 в п.г.т. Березово, в результате которого пострадали граждане», - сказано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, а также определят степень ответственности виновных лиц и дадут оценку своевременности реагирования экстренных служб. Меры прокурорского реагирования примут по итогам проверки при наличии оснований.

По данным СМИ, дом, где произошел пожар, был аварийным. При этом жильцы сообщают о погибших. Березовчанка Юлия Суслова рассказала 86.ru, что в огне погибли пять человек - ее родители и соседи. Власти информацию о погибших пока не подтверждают.

Оставшихся без жилья людей временно разместили в спортзале, еще часть приютили родственники. Маневренного фонда в поселке нет, отмечает портал.

«В пункте временного проживания, который развернут на базе спортивной школы, размещены два жителя дома, остальные (всего в дома проживало 17 человек, из них — двое детей) — в настоящий момент находятся у родных», - сообщили в районной администрации.