40-градусные морозы ожидаются в ХМАО в начале недели

В ХМАО в ближайшие дни похолодает до -40 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 4 декабря, столбик термометра покажет ночью -25-30 градусов, при прояснениях до -37. Днем ожидается -22-27 градусов, местами -29-34. Местами снег и изморозь. Ветер подует с северо-запада.

Во вторник, 5 декабря, синоптики прогнозируют в ночные часы -25-30 градусов, при прояснениях -34-39. Днем температура воздуха составит -21-26 градусов, местами -30-35. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный.

В среду, 6 декабря, ночью ожидается -27-32 градуса, местами -35-40. Днем столбик термометра покажет -25-30 градусов, местами -33-38. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный.