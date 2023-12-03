В Югре ждут уличных художников из Латинской Америки

Югорский фестиваль уличных искусств «Мóсты» расширяет горизонты. В 2024 году в нем смогут принять участие художники из разных стран Латинской Америки — Чили, Бразилии, Уругвая, Колумбии и Мексики, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Это станет возможным благодаря директору АНО «АртСреда» Андрею Ольховскому, выступающему в составе российской команды «Эффект-графф» на международном фестивале Daking Jam в Сантьяго. В настоящее время художник активно ищет способы сотрудничества с талантливыми граффитистами», - сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Ольховский отправился на фестиваль граффити в Чили. Соревнования прошли с 24 по 26 ноября в Сантьяго. В них приняли участие 180 художников со всего мира.

В качестве сувениров вартовчанин привез в Чили миниатюрные валенки, созданные на кафедре искусств и дизайна НВГУ. Взамен он получил подарки от новых друзей из Латинской Америки.