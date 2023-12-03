Почти 600 мужчин ушли в декретный отпуск в 2023 году в ХМАО

В ХМАО в 2023 году 559 мужчин ушли в отпуск по уходу за ребенком. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Ura.ru в пресс-службе окружного отделения Соцфонда.

«559 югорских отцов на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мужчины уходят в декрет на таких же условиях, как и женщины. Единственное, что при рождении одного ребенка в отпуск по уходу может уйти только один родитель. Члены семьи уже сами решают, кому выгоднее будет выйти на работу», — отметили в Соцфонде Югры, уточнив, что в 2022 году в декрет ушли 516 мужчин.

Размер декретного пособия составляет 40% от среднего заработка. Выплаты поступают до достижения ребенком полутора лет. Минимальный размер декретного пособия в 2023 году составил 8 600 рублей, максимальный — 33 200 рублей, уточнило агентство.