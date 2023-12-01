В Югре в ближайшие дни похолодает до -30 градусов

Предстоящие выходные в ХМАО будут морозными. Днем столбик термометра опустится до -19 градусов, ночью - до -27. При этом в понедельник ожидаются уже 30-градусные морозы. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 2 декабря, температура воздуха ночью составит -14-19 градусов, при прояснениях -22-27 градусов. Днем ожидается от -8 до -19 градусов. В течение дня прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, гололед и туман.

В воскресенье, 3 декабря, синоптики прогнозируют -19-24 градуса ночью и -12-23 градуса днем. В течение суток будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой и местами умеренный снег.

В понедельник, 4 декабря, столбик термометра опустится ночью до -27-32 градусов, днем ожидается -20-25 градусов. Также прогнозируется переменная облачность и небольшой снег ночью, днем преимущественно без осадков.