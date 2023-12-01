Движение по первому в ХМАО автозимнику открыто

В Ханты-Мансийском районе ввели в эксплуатацию первый в Югре автозимник. Его протяженность составила более 19,6 км, сообщает окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта.

«Движение по зимней автомобильной дороге с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск – пгт. Талинка – до населенного пункта Белогорье открыто. Передвижение разрешено на автомобилях с общей массой – до 30 тонн», - говорится в сообщении.

Специалисты провели проминку трассы, установили все необходимые дорожные знаки. Комиссия подтвердила соответствие автозимника нормативным требованиям.

15 декабря планируется ввести в эксплуатацию 10-километровую зимнюю автодорогу по маршруту д. Белогорье – п. Луговской, в том числе ледовую переправу через пр. Ендырская.