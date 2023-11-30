Почти 300 тысяч кв. м. аварийного жилья расселили в ХМАО за пять лет

В Югре за неполные пять лет расселили 296,9 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В новые квартиры переехали более 20 тысяч человек. В текущем году уже расселили 68,2 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили почти 5 тысяч югорчан. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента строительства и ЖКХ Югры Александр Барышев в ходе отчета об итогах года.

Он также отметил, что за 10 месяцев в ХМАО ввели в эксплуатацию 608,5 тыс. кв. м. жилья. В результате 43 тысячи семей смогли улучшить жилищные условия. Также в округе продолжается работа с дольщиками. С начала реализации мероприятий восстановлены права 2 853 пострадавших граждан.