Водитель Kia погиб при столкновении с Toyota на югорской трассе

В Октябрьском районе ХМАО накануне, 29 ноября, произошло ДТП с погибшим. Авария случилась на 2 км дороги «подъезд к п. Талинка». По данным окружной Госавтоинспекции, 37-летний водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Нягани в сторону поселка Талинка, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. После этого иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Land Cruiser под управлением 53-летнего мужчины.

«Водитель KIA скончался при транспортировке в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 аварии, в которых один человек погиб и один получил травмы.