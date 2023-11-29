Традиционный конкурс «Мой снеговик» пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 16 декабря пройдет традиционная акция-конкурс «Мой снеговик». В этом году в окружной столице появится сразу две аллеи снеговиков, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Мы уже разработали целый рецепт волшебных каникул. Один из его ингредиентов — аллея снеговиков. В этом году их будет даже две. Парк им. Бориса Лосева и Археопарк ждут своих снежных скульпторов, которые вновь примут участие в открытой городской массовой акции-конкурсе «Мой снеговик» и превратят его в снежную сказку!», - говорится в сообщении.

К участию приглашают семьи, коллеги по работе и самостоятельные участники. Размер команды - до 5 человек. Онлайн-заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря.