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​Наталья Комарова заявила, что югорский маткапитал работает – делает жизнь семей лучше и влияет на рождаемость

В День Югры на форуме «Россия» обсудили инвестиции в человека

​Наталья Комарова заявила, что югорский маткапитал работает – делает жизнь семей лучше и влияет на рождаемость
Фото admhmao.ru

На международной выставке-форуме «Россия», проходящем на ВДНХ, в рамках деловой программы «Дня Югры» состоялась пленарная сессия «Инвестиция в человека – инвестиция в будущее». Сессия, организованная Социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум, собрала ведущих экспертов для обсуждения вопросов социальной устойчивости и сбалансированного экономического роста.

Модератором сессии выступил заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов. В дискуссии приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Югры Наталья Комарова, а также представители бизнеса и научного сообщества.

Основное внимание участников было сосредоточено на экономическом эффекте от инвестиций в человеческий капитал и применении человекоцентричного подхода в развитии общества. Антон Котяков подчеркнул важность совместных усилий государства и бизнеса в формировании прогноза рынка труда. Он отметил значимость программы «Профессионалитет» в устранении дисбаланса на рынке труда.

Наталья Комарова в своем докладе осветила влияние материнского капитала на положительные изменения в жизни югорчан. «Да, действительно, это оказывает влияние, и на рождаемость в регионе в том числе. И когда мы в регионе в дополнение к федеральному материнскому капиталу ввели региональный югорский семейный капитал, мы обратили внимание, что такого рода мотивация дает свой результат», – отметила глава региона.

Также губернатор привела примеры успешного применения клиентоцентричного подхода в Югре, включая адаптивный следж-хоккей и работу частного детского сада в Когалыме. Важной темой стало обсуждение поддержки участников специальной военной операции и их семей, в частности, переселение семей ее участников из аварийного жилья. «У нас сейчас почти 900 семей таких в целом по региону. Мы выделили ресурсы муниципалитетам, чтобы они вне очереди переселили эти семьи. Этот процесс еще не завершен. Потом мы планируем провести оценку этого решения и, может быть, оно будет включено в федеральное законодательство с точки зрения возможностей такой поддержки людей», – сказала Наталья Комарова.

Запись встречи доступна в социальных сетях Фонда Инносоциум.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 146, комментариев: 0
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