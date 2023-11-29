Большинство жителей ХМАО справит Новый год дома

77% югорчан планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9%, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (13% против 5% соответственно). Об этом рассказали аналитики SuperJob.

Встречать 2024 год в других регионах России планируют 4% респондентов, в гостях — 2%. Выбраться на новый год за город, на дачу или в деревню собираются также 2% опрошенных. Еще 2% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.

Ранее эксперты рассказали, как новогодние каникулы скажутся на доходах.