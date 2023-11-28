Глава района из Югры, которого уличили в пьяном вождении, покинул пост

Глава Березовского района Павел Артеев, который был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, решил сложить полномочия по собственной инициативе. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях.

«Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать, – написал Павел Артеев. – Дело в том, что сев за руль нетрезвым, я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового. Осознаю, что своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду. Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам».

Ранее глава района признался, что сел пьяным за руль и въехал в кювет, после чего его задержали дорожные инспекторы. В итоге Павел Артеев написал: «Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения». Он также отметил, что сожалеет и готов понести наказание.