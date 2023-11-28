Начальник отдела Роспотребнадзора в Пыть-Яхе стал фигурантом дела о взятках

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

ПО версии следствия, подозреваемый в период с февраля 2020 года по август 2023-го получал от представителя сети частных детских садов «Семь гномов» взятки за то, что не проводил в дошкольных учреждениях проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

«За указанный период подозреваемый получил взятки на общую сумму более 2 150 000 рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.