Глава Березовского района признал, что был пойман за пьяной ездой

Глава Березовского района Павел Артеев признался у себя в соцсетях, что сел пьяным за руль. Ранее он на своей иномарке выехал в кювет, а после его задержали сотрудники ГАИ.

«Чтобы не было слухов и недомолвок, сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», — рассказал Артеев у себя на странице.

Глава Березовского района также отметил, что сожалеет и готов понести наказание.