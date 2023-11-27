Четыре школы Нефтеюганска перевели на дистант из-за роста больных ОРВИ

Четыре школы Нефтеюганска перевели на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Учиться дистанционно будут школьники 1-8 классов, старшеклассники продолжат очное обучение, сообщили в администрации города.

«В школах №9, 10, 13 и в лицее №1 Нефтеюганска ученики с 25 ноября по 4 декабря переведены на дистанционную форму обучения. Это касается школьников с 1 по 8 класс включительно, ученики 9, 10 и 11 классов продолжат обучение очно», — уточнили в мэрии.

Там добавили, что уровень заболеваемости среди учеников старших классах ниже, чем среди обучающихся начального и среднего звена. В том случае, если заболеваемость продолжит расти, старшеклассников также могут перевести на дистант.

Ранее на карантин закрыли школы Югорска, Советского и поселка Пионерский. Причина все та же - рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. А в Нягани одну из школ закрыли на карантин из-за массового заболевания учеников внебольничной пневмонией.