Югра попала в топ регионов, где быстрее всего можно накопить миллион

Среднестатистическому югорчанину накопить миллион можно за семь лет и три месяца. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости. Однако при этом жителю региона придется каждый месяц перечислять 10% от зарплаты на вклад с ежемесячной капитализацией. Отмечается, что 0,8% местного населения не сможет накопить такую сумму даже за 15 лет работы.

В рейтинге регионов ХМАО занял восьмое место. Первые три позиции получили Чукотка (там накопить миллион может в течение пяти лет и трех месяцев), ЯНАО (почти за шесть лет) и Магаданская область (за шесть лет и один месяц).