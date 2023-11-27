​ДТП с четырьмя пострадавшими произошло на загородной трассе в Югре

На загородной трассе ХМАО в воскресенье, 26 ноября, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария случилась в дневное время на 156 км дороги Сургут-Нижневартовск в Нижневартовском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 37-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi.

«В результате автоаварии оба водителя, два пассажира Mitsubishi, в том числе 3-летний мальчик, получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие выходные в ХМАО произошло 2 аварии с пострадавшими. Травмы получили пять человек.