Главный судебный пристав Югры проведет ряд выездных приемов граждан с жителями региона

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Елена Ловандо совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Людмилой Низамовой проведут выездные приемы граждан по актуальным вопросам взыскания алиментных платежей, а также по иным правовым вопросам поддержи семей с детьми.

Приемы граждан состоятся по следующему графику:

29 ноября 2023 года с 12.00 до 14.00 — прием граждан с жителями г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 41/2);

5 декабря 2023 года с 11.00 до 13.00 — прием граждан с жителями г. Пыть-Яха (г. Пыть-Ях, 3 мкр., д. 21а);

5 декабря 2023 года с 14.00 до 17.00 — прием граждан с жителями г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района (г. Нефтеюганск, 7 мкр., д. 51);

6 декабря 2023 года с 9.00 до 13.00 — прием граждан с жителями г. Сургута и Сургутского района (г. Сургут, ул. Мира, д. 44/2);

11 декабря 2023 года с 15.00 до 19.00 —прием граждан с жителями г. Нижневартовска и Нижневартовского района (г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 10П);

12 декабря 2023 года с 10.00 до 12.00 —прием граждан с жителями г. Радужный (г. Радужный, 4 мкр., д. 18);

12 декабря 2023 года с 14.00 до 16.00 —прием граждан с жителями г. Мегиона (г. Мегион, ул. Труда, д. 1а).

Желающим лично пообщаться с Главным судебном приставом Югры и задать свои вопросы необходимо прибыть по указанным адресам в соответствующие даты.

Предварительная запись на прием осуществляется по номеру: +7 (982) 875-43-31.