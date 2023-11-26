Потепление до +1 градуса ожидается в ХМАО в начале рабочей недели

Новая рабочая неделя начнется в ХМАО с потепления. Местами столбик термометра поднимется до +1 градуса. В большинстве районов пройдет снег и мокрый снег, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 27 ноября, температура воздуха ночью составит от -3 до -26 градусов. Холоднее всего будет в северных районах. Днем столбик термометра покажет +1-4 градуса, местами -9-14. В течение дня будет облачно с прояснениями, на большей территории округа пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололед и туман. Ветер подует с юго-востока.

Во вторник, 28 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и южный ветер. Температура воздуха ночью составит -1-6 градусов, местами на севере -11-16. Днем ожидается +1-4 градуса, местами на севере -9-14. В большинстве районов прогнозируются небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег).