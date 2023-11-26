В Нижневартовске задержали дрифтера после жалоб горожан

В Нижневартовске полицейские задержали 26-летнего мужчину, который устроил дрифт около памятника воинам ВОВ. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД пишет Ura.ru.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижневартовску нашли и задержали водителя. Им оказался безработный 26-летний местный житель. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что мужчина признался в совершении правонарушения. Его привлекли к административной ответственности, а машину отправили на штрафстоянку.

Ранее в сосетях появилось видео с изображением опасного заезда. Водитель автомобиля прокатился боком рядом с памятником, затем выехал на проезжую часть и ушел в занос. Ролик возмутил горожан.