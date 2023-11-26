​Мебельная компания выплатит югорчанке почти 400 тысяч рублей за недоставленный диван

Мебельная компания выплатит жительнице Лангепаса почти 400 тысяч рублей за недоставленный диван. Соответствующее решение вынес суд, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

В декабре 2022 года женщина заключила с индивидуальным предпринимателем договор на покупку дивана стоимостью 154 тыс. рублей. Мебельная компания должна была в течение 30 рабочих дней изготовить и поставить мягкую мебель. Однако так и не сделала этого.

Жительница Лангепаса обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Юристы ведомства направили предпринимателю две претензии, однако он на них не ответил. Тогда сотрудник Роспотребнадзора направил в суд иск, который был удовлетворен.

«В пользу гражданина будут взысканы выплаченные за товар денежные средства в размере 154 200 рублей, неустойка в размере 128 757 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы, то есть 74 378 рублей 50 копеек, а всего взыскать 377 355 (триста семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 50 копеек», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.