Волонтеры ищут двух девочек-подростков в ХМАО

Поисковый отряд «Азимут» разыскивает двух девочек-подростков из поселка Излучинск Нижневартовского района. 17-летняя Снежана Кашапова и 15-летняя Анастасия Гриднева ушли из дома №3 по улице Строителей 25 ноября, и пока их местонахождение неизвестно.

«Помогите установить местонахождение подростков: Гридневой Анастасии, 2008 года рождения и Кашаповой Снежаны, 2006 года рождения. 25.11.2023 года ушли из дома в пгт Излучинск, улица Строителей, дом № 3, и по настоящее время их местонахождение неизвестно», — сообщается на странице сообщества «Поиск пропавших людей „Азимут“ Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры просят распространить информацию о пропавших девочках. Всех, кто что-либо знает о них, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-86-77, 8-912-934-36-12, 112.