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В Пыть-Яхе братья украли 30 мешков орехов и продали их в Нефтеюганске

В ХМАО осудят двух братьев, которые украли 30 мешков с дикоросами

В Пыть-Яхе братья украли 30 мешков орехов и продали их в Нефтеюганске
Фото: ru.freepik.com

В Пыть-Яхе двое братьев украли 30 мешков с кедровым орехом. Теперь они ответят по закону.

По информации УМВД, похищенное хранилось в арендованном гараже. Со слов одного из подозреваемых, накануне он узнал от своего знакомого, где можно раздобыть дикоросы. Поразмыслив о том, что в короткое время можно легко заработать, мужчина поделился информацией с младшим братом и попросил помочь в осуществлении плана. Так, в течение двух ночей братья вытащили 30 мешков по 25 килограммов с кедровыми орехами из гаража заявителя. Утром старший из подозреваемых нанимал грузовое такси и продавал дары леса в Нефтеюганске.

За два дня злоумышленники заработали 135 тысяч рублей. Выручку они делили пополам и тратили на личные нужды. Сумма материального ущерба, заявленная потерпевшим, составила 360 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме. Преступники сознались в содеянном и раскаялись.

«Следственным отделом ОМВД России по Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 61, комментариев: 0
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