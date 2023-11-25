В Нижневартовске продолжается Фестиваль дружбы народов «Мы вместе!»

В Нижневартовске на базе лицея №1 имени А.С. Пушкина проходит большой Фестиваль дружбы народов «Мы вместе!». Основные цели мероприятия – содействие межкультурному общению, укрепление дружеских связей и преодоление культурных барьеров.

Фестиваль объединяет участников различных культур и национальностей. Участники мероприятия имеют возможность познакомиться с искусством, музыкой, танцами и кулинарными традициями разных народов, обогащая свой культурный опыт. Открытие фестиваля 14 ноября прошло при участии ряда региональных и городских общественных организаций, включая «Центр русской культуры «Истоки», «Центр коренных народов Севера «Тор-Най (Огница)», «Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» и «Культурно-просветительское общество «Украина».

В рамках фестиваля дети принимали участие в хороводах, познакомились с традициями и бытом народов ханты и манси. На протяжении нескольких недель учащиеся лицея будут встречаться с представителями различных национальных общественных организаций, которые поделятся с ними особенностями своих культур.

Фестиваль завершится 2 декабря праздничным гала-концертом. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 человек, включая учителей и учащихся лицея, а также участников фестиваля.