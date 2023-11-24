Владимир Путин отметил Югру как регион с прорывными решениями в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин выделил Ханты-Мансийский автономный округ – Югру среди регионов, активно разрабатывающих прорывные решения в сфере искусственного интеллекта. Об этом глава государства заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.

«Среди регионов это Татарстан, Башкортостан, Липецкая область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования всех возможностей искусственного интеллекта. Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда я говорю «мы», имею в виду не только Правительство, но и регионы и отрасли производства, отдельные предприятия», – сказал президент.

Речь идет о созданном в автономном округе проекте «Лесной контроль Югры», который значительно повысил эффективность космического мониторинга территории и снизил риски ущерба окружающей среде. Проект разработан Депинформтехнологий Югры совместно с Югорским НИИ информационных технологий и Природнадзором Югры.

В регионе также успешно функционирует нейронная сеть «Вика», которая помогает гражданам в получении социальной поддержки и госуслуг. В области здравоохранения искусственный интеллект используется для анализа цифровых медицинских снимков, что позволяет оперативно выявлять патологии и организовывать помощь пациентам.

«Новое направление в применении искусственного интеллекта в государственном управлении – это большие языковые (генеративные) модели. Считаем это точкой роста и повышения эффективности принятия управленческих решений. Уже сейчас у нас в Югре идет работа над обучением таких моделей в области кибербезопасности, а также при создании индивидуальных цифровых помощников руководителя», – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.