На Югорском экономическом форуме обсудили важные вопросы социального бизнеса

На полях Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске прошло заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного Совета России. Встречу провела руководитель группы – губернатор Югры Наталья Комарова.

На заседании обсуждались вопросы развития законодательства в области социального предпринимательства, включая изменения критериев отнесения предприятий к социальным, налоговые льготы для них и преференции при закупках. Особое внимание уделено инициативе по увеличению занятости и социализации участников специальной военной операции, которая находится на рассмотрении Госдумы. Было отмечено, что в Югре активно поддерживаются образовательные курсы для участников СВО, в которых участвуют более 700 предпринимателей.

Соруководитель рабочей группы Владислав Корочкин высоко оценил достижения Югры в развитии социального предпринимательства, подчеркнув роль региона в этой сфере. Илья Татьянин, руководитель аппарата комиссии, сообщил, что из десяти предложений по изменению законодательства восемь рекомендованы к рассмотрению в Госдуме.

Обсуждался также новый профессиональный стандарт в области социального управления, разработанный фондом «Наше будущее» совместно с советом по профессиональным квалификациям. Этот стандарт направлен на формирование современных образовательных программ в социальном управлении.