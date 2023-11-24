Югра наращивает сотрудничество с «Вайлдберриз»

На Югорском экономическом форуме в Ханты-Мансийске подписано важное соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и крупной компанией-маркетплейсом «Вайлдберриз». Его подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

Основные направления партнерства включают продвижение товаров местных производителей Югры на платформе «Вайлдберриз», включая создание специализированного раздела «Сделано в Югре». Также предусмотрено строительство крупного транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе.

На маркетплейсе «Вайлдберриз» уже зарегистрировано около пяти тысяч поставщиков из Югры. Продажи продукции местных товаропроизводителей за 10 месяцев выросли на 158 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Поскольку доминирующую роль в нашем экономическом пространстве занимают большие компании мирового уровня, мы очень нуждаемся в сопровождении товаров и услуг не только малого и среднего, но и крупного бизнеса. Поэтому возможности, которые вы своим проектом предлагаете, мы приветствуем как еще один повод, механизм по продвижению товаров и услуг, производимых в Югре», – подчеркнула Наталья Комарова.

Планируемые инвестиции в строительство складского комплекса площадью 105 тысяч квадратных метров оцениваются в 6 млрд рублей. Ожидается, что проект «Вайлдберриз» создаст в регионе пять тысяч рабочих мест и способствует увеличению инвестиций и налоговых поступлений.

Татьяна Бакальчук отметила высокий потенциал Югры и уникальность региона для компании, упомянув, что первый заказ на площадке «Вайлдберриз» был сделан именно из Нефтеюганска.