Ханты-Мансийск примет межрегиональный форум, посвященный семье и детству

26-27 ноября в Ханты-Мансийске состоится межрегиональный форум «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», организованный правительством Югры и БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания». Форум соберет представителей родительского сообщества, социально ориентированных НКО, общественных объединений, а также экспертов и специалистов в сфере поддержки семьи и детства. Участие также примут региональные и муниципальные органы власти.

Основная цель форума – обсудить успешные социальные практики и инновационные подходы к благополучию детей и семей. Программа включает такие направления, как развитие родительских компетенций, социальная безопасность семьи и детства, профилактика социального сиротства, здоровье семьи.

Участников ждут тематические площадки, конференции, тренинги, мастер-классы, а также выставка социальных практик. В рамках родительской приемной «Пункт заботы» будет оказана консультационная помощь по вопросам социальной поддержки, образовательных и медицинских услуг, а также психологическое и юридическое сопровождение.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организован доступ к онлайн-трансляции главных событий форума через официальную группу ресурсного центра в сети «ВКонтакте». Подробная информация доступна на сайте www.rcsur.ru.