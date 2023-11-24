​В предстоящие выходные в Югре будет умеренно морозно

В предстоящие выходные в ХМАО ожидается умеренно морозная погода, сильных осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 25 ноября, в течение дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -10-15 градусов, при прояснениях -16-21. Днем столбик термометра поднимется до -7-12 градусов. Пройдет небольшой снег, местами изморозь. Ветер южный.

В воскресенье, 26 ноября, синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Ночью ожидается -11-16 градусов, местами -17-22, днем -4-9 градусов, местами -10-15. Ветер подует с юго-востока.