Спортсмен Сургутского района стал чемпионом мира по грэпплингу

Спортсмен Сургутского района Хатаи Абасов стал чемпионом мира по грэпплингу. Соревнования прошли с 18 по 19 ноября в подмосковном Красногорске. В них приняли участие более 800 спортсменов из 35 регионов России, а также из Алжира, Индии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Сербии, Турции и Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Наш спортсмен Хатаи Абасов, воспитанник лянторского клуба AKBAR, за два дня соревнований стал бронзовым призером в категории No-Gi и чемпионом в категории Gi», - сказано в сообщении.

В Сургутском районе более 70% жителей занимаются спортом. На территории муниципалитета строится много спортобъектов - только за последние годы возвели 47. Всего на сегодня в Сургутском районе свыше 300 спортивных объектов.