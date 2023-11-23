Учеников школ Югорска перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

Все школы Югорска на время переводятся на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такое решение принято в администрации города после обсуждения эпидемиологической обстановки, сообщает телеграм-канал муниципалитета.

«В администрации города прошло заседание СПЭК, на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения и продлении карантинных мероприятий», - говорится в сообщении.

О сроках дистанта пока не сообщается. В других муниципалитетах Югры таких решений не принималось.

Ранее стало известно, что одну из школ Нягани закрыли на карантин из-за массового заболевания учеников внебольничной пневмонией. Школьников перевели на дистанционное обучение до 2 декабря.