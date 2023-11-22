Власти ХМАО утвердили денежные субсидии на развитие личных подсобных хозяйств

Югорчане могут получить поддержку на развитие личных подсобных хозяйств. Размер субсидий составит от 700 рублей до 10 000 рублей в год на одного животного, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Правительством Югры предусмотрена поддержка личных подсобных хозяйств на содержание животных [...] Cтавки субсидии на содержание одного животного в год составляют: крупного рогатого скота — 10 000 рублей, лошадей — 3000 рублей, оленей — 600 рублей, коз и овец — 700 рублей», - говорится в сообщении.

Также югорчане, занимающиеся ведением личного подсобного хозяйства, могут воспользоваться грантовой поддержкой «Агростартап» для создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Сумма гранта составляет от 5 до 8 миллионов рублей.

Поддержка оказывается для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличения объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции.