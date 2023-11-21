Чем Югра в свой тематический день порадует участников выставки «Россия» на ВДНХ

23 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдет День Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Губернатор Наталья Комарова откроет мероприятие в 11.00, она презентует достижения региона в сферах промышленности, науки, культуры и туризма за последние шесть лет, после чего начнется масштабная культурная и деловая программа.

Важной частью культурной программы станет обряд бракосочетания представителей коренных народов Севера – ханты и манси. Зрители увидят традиционную свадебную церемонию, в которой участвуют артисты театра «Солнце». В 13.00 на главной сцене улицы будет представлен пластический спектакль «Танец с медведем» по мотивам мифологии народа ханты, реализованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

На ярмарке посетители смогут ознакомиться с местными традиционными изделиями и продуктами. В 12.00 в павильоне «Туризм» пройдет игра «Что? Где? Югра?». День Югры завершится мультимедийным шоу «Магия края» и концертом, в котором выступят известные исполнители, включая группу «Дискотека Авария».

В рамках деловой программы пройдет стратегическая сессия «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее». Там федеральные эксперты обсудят вопросы социального развития и инвестиций в человеческий капитал. Мероприятие начнется в 16.00.

Стенд Югры на выставке «Россия» находится в павильоне 75В московского ВДНХ, вход для всех посетителей свободный. Мероприятие организовано правительством автономного округа в партнерстве с Фондом Инносоциум. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.