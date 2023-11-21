Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО выше эпидпорога на 68%

В Югре за неделю с 13 по 19 ноября зарегистрировали 114,7 случая ОРВИ и гриппа на 100 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 28% и выше эпидемического порога на 67,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Югорске и Советском районе, Сургуте, Кондинском районе и Нягани», - говорится в сообщении.

Заболеваемость коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, за неделю выросла на 44,9%. У большинства пациентов заболевание протекает в форме ОРВИ, у 1,2% - в форме пневмонии.

Уточняется, что случаи заражения зарегистрированы во всех муниципалитетах ХМАО. Больше всего в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. При этом в возрастной структуре больных незначительно снизилась доля взрослых и увеличилась доля детей.

Из-за сезонных инфекций часть школьников перевели на дистанционный режим. «Частично разобщены воспитанники в 3,51% дошкольных учреждений округа и полностью приостановлен очный формат обучения в 0,34% школ, переведены на дистанционный формат обучения классы 4,1% школ округа», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.