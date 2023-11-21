Сургут и Нижневартовск вошли в двадцатку российских городов с высоким качеством жизни

Сургут и Нижневартовск вошли в число 50 российских городов с высоким качеством жизни. Это следует из результатов исследования, подготовленного финансовым университетом при правительстве РФ.

Сургут занял в списке 9 место, Нижневартовск - 19. Аналитики отметили Сургут за высокую доступность жилья и удовлетворенность жителей города материальным благополучием. В Нижневартовске высокую оценку получило медобслуживание. Кроме того, в этом городе небольшой процент тех, кто недоволен состоянием дорог, работой дорожной полиции и общественного транспорта.

В ходе исследования оценивались разные показатели - такие, как уровень материального благополучия населения, доступность недвижимости, экология и образование, работа городских властей, ЖКУ и др.