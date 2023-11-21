Сургутянину грозит до двух лет колонии за кражу 18 плиток шоколада

В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу шоколада. Подозреваемым оказался 31-летний сургутянин, ранее судимый за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

Заявление о краже поступило от директора одного из магазинов. Она сообщила, что неизвестный похитил 18 плиток шоколада на сумму более 6 тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что продал похищенный шоколад, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.