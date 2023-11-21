Двое югорчан задохнулись во сне во время пожара

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского района вечером 17 ноября произошел пожар с двумя погибшими. Жертвами возгорания стали 62-летний мужчина и 61-летняя женщина, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Пожар случился в одной из квартир двухквартирного дома, расположенного на ул. Таежная. «В ходе проведенного расследования установлено, что причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Смерть людей наступила от воздействия продуктов горения в состоянии сна», - рассказали в организации.

Специалисты подчеркивают - подавляющее количество возгораний в жилом секторе происходит по вине самих людей. Чтобы избежать трагедии, следует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

Не позволять детям баловаться со спичками и не оставлять детей без присмотра.

Не курить лежа в постели.

В случае пожара следует незамедлительно звонить с мобильного телефона по номеру «112».