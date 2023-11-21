Правительство Югры одобрило строительство логистического центра Wildberries

В Югре построят первый на территории региона логистический центр Wildberries. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук на пленарном заседании первого экономического форума в Ханты-Мансийске. Предполагается, что объект появится в районе Сургута.

«Мы подпишем соглашение о том, что мы начинаем строить здесь наш складской логистический комплекс площадью 105 тысяч квадратных метров. Инвестиции — шесть миллиардов рублей. Число рабочих мест, непосредственно занятых на складском комплексе, составит пять тысяч человек», – отметила Бакальчук.

Новый логистический центр позволит увеличить спрос и повысить уровень клиентоориентированности. На сегодняшний день ближайший подобный объект расположен в Екатеринбурге.