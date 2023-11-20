В ХМАО за неделю выявили 1 870 новых случаев коронавируса, 2 пациента умерли

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю с 14 по 20 ноября в 22 муниципалитетах округа выявили 1 870 новых заболевших, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больше всего новых случаев заражения в Сургуте - 543. Следом идет Нижневартовск - 320, Ханты-Мансийск - 280, Кондинский район - 138 и Нягань - 112. В других городах и районах региона зарегистрировано от 1 до 60 новых заболевших за неделю.

«На момент выявления у 1843 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 - пневмония, у 4 - бессимптомно», - уточняют в пресс-службе правительства.

Также за неделю в ХМАО от ковида умерли два человека, за весь период пандемии - 2 622. Выздоровели за неделю 967 пациентов.