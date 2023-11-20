В Югре льдина оторвалась от берега и отправилась в плавание вместе с рыбаком

В Октябрьском районе рыбак отправился в плавание по реке на льдине. Она оторвалась от берега и дрейфовала вниз по течению.

«Путешествие рыбака продолжалось примерно километр, пока на помощь ему не пришел односельчанин. Он на судне на воздушной подушке снял мужчину со льдины и доставил на берег. Уважаемые жители, воздержитесь от выхода на неокрепший лед! Сейчас это крайне опасно, ледовый покров на реке еще формируется! Берегите себя и своих близких!» – подчеркнули в администрации Октябрьского района.

Напомним, что ранее уже произошел подобный случай на территории Югры. Однако пока экстренные службы добирались до места предполагаемого инцидента, получили команду «отбой».