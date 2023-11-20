Почти миллион жителей ХМАО привились от гриппа

В ХМАО от гриппа привились почти миллион человек. Треть из них - дети. План по вакцинации в округе выполнен на 97,4%, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Антилидерами по заболеванию стали жители Урая, Радужного, Покачей, Югорска, Нягани, Нефтеюганского, Советского и Ханты-Мансийского районов», - говорится в сообщении.

Помочь остановить рост распространения инфекции могут прививки, подчеркнули в пресс-службе правительства. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, образовательных учреждениях или на местах работы выездных бригад.