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В ХМАО не исключена первая в этом году актировка

Первая актировка возможна в ХМАО на этой неделе

В ХМАО не исключена первая в этом году актировка
Фото: ru.freepik.com

В понедельник, 20 ноября, в ХМАО возможна первая в этом учебном году актировка. Остаться из-за морозов дома могут школьники северных районов округа, где в ночь с 20 на 21 ноября ожидаются морозы до -30 градусов. Такой вывод делают СМИ исходя из прогноза Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночь 20 ноября -15...- 20°C, при прояснениях до -30°С. Ветер западный 3-8 м/с», - говорится в сообщении синоптиков.

Занятия в школе отменяются для учеников 1 - 4 классов при -29 градусах и отсутствии ветра. При скорости ветра 8 м/с актировка возможна уже при -25 градусах.

В прошлом году в Сургуте первую актировку объявили 23 ноября.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 493, комментариев: 0
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    }
  }
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