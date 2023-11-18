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80% югорских студентов уверены, что им необходимо работать

Родители Югры реже студентов считают, что надо работать во время учебы

80% югорских студентов уверены, что им необходимо работать
Фото: ru.freepik.com

80% обучающихся дневных отделений вузов Югры уверены, что студенту необходимо работать: 46% — только по той специальности, на которую учатся, 34% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Родители студентов и абитуриентов в 51% случаев уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении. Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учебы на дневном, — среди жителей Югры, окончивших вузы по очной форме обучения (их оказалось 47%).


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Сегодня в 15:26, просмотров: 201, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
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              bool(true)
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              *RECURSION*
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              NULL
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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