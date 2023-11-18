Родители Югры реже студентов считают, что надо работать во время учебы

80% обучающихся дневных отделений вузов Югры уверены, что студенту необходимо работать: 46% — только по той специальности, на которую учатся, 34% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Родители студентов и абитуриентов в 51% случаев уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении. Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учебы на дневном, — среди жителей Югры, окончивших вузы по очной форме обучения (их оказалось 47%).