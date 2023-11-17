Пенсионеру из Нягани грозит реальный срок за рубку нескольких берез

В Октябрьском районе суд рассмотрит уголовное дело по факту незаконной рубки берез. В совершении преступления обвиняется 65-летний житель Нягани, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

По данным следствия, в марте мужчина, няходсь в лесу недалеко от поселка Язовка, срубил шесть берез для личных нужд. При этом у него не было специального разрешения.

«Своими действиями югорчанин причинил Государственному лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб в значительном размере на общую сумму 29 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе полиции.

Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.